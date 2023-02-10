Эдегор — о шансах «Арсенала» на чемпионство: мы не думаем об этом. Идём шаг за шагом

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о лидирующем положении «пушкарей» в гонке за чемпионский титул АПЛ текущего сезона.

«Сейчас мы участвуем в гонке за титул, но у нас впереди ещё долгий путь, и, поверьте мне, никто пока не думает о том, что будет в мае. Возможно, это прозвучит как клише, но мы идём от игры к игре, от тренировки к тренировке. Шаг за шагом.

Но я должен сказать ещё кое-что: если до сих пор остался кто-то, кто всё ещё не верит в эту команду, сомневается в нас, поверьте мне: не существует пределов тому, чего мы можем достичь. И никто не сможет меня убедить в обратном.

Я очень горжусь тем, что являюсь капитаном этого клуба, и чувствую, что пробуду здесь ещё долго», — написал Эдегор в своей колонке на The Players' Tribune.

Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный: