Эдегор — о шансах «Арсенала» на чемпионство: мы не думаем об этом. Идём шаг за шагом

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о лидирующем положении «пушкарей» в гонке за чемпионский титул АПЛ текущего сезона.
«Сейчас мы участвуем в гонке за титул, но у нас впереди ещё долгий путь, и, поверьте мне, никто пока не думает о том, что будет в мае. Возможно, это прозвучит как клише, но мы идём от игры к игре, от тренировки к тренировке. Шаг за шагом.
Но я должен сказать ещё кое-что: если до сих пор остался кто-то, кто всё ещё не верит в эту команду, сомневается в нас, поверьте мне: не существует пределов тому, чего мы можем достичь. И никто не сможет меня убедить в обратном.
Я очень горжусь тем, что являюсь капитаном этого клуба, и чувствую, что пробуду здесь ещё долго», — написал Эдегор в своей колонке на The Players' Tribune.
Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный:
- 10 февраля 2023
-
01:50
-
01:47
-
01:32
-
01:17
-
01:00
-
00:56
-
00:48
-
00:41
-
00:34
-
00:29
-
00:26
-
00:21
-
00:12
-
00:12
-
00:01
- 9 февраля 2023
-
23:57
-
23:52
-
23:49
-
23:40
-
23:31
-
23:30
-
23:29
-
23:14
-
23:14
-
23:01
-
23:00
-
22:40
-
22:32
-
22:28
-
22:17
-
22:15
-
22:08
-
22:00
-
21:58
-
21:55