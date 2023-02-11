Ловчев: к атаке «Спартака» добавятся Промес и Мозес — это соперник «Зениту» в чемпионате

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился впечатлениями от победы «Спартака» над «Сочи» со счётом 2:0 в матче Winline Зимнего кубка РПЛ. Красно-белые выиграли все три встречи на турнире и завоевали главный трофей.



«Команда играла хорошо в двух из трёх матчей турнира. Забит отличный гол, когда Пруцев отдал Игнатову, а тот — в штрафную Бальде.

Важно, что не было провалов в обороне, быстро выходили в атаку. Такое впечатление, что команда уже сейчас готова к сезону. В принципе, эта команда с шикарной атакой, к которой добавятся Промес и Мозес — это соперник «Зениту» в чемпионате.

Немного не понял Николсона. Был момент, когда он был выключен из игры — команда играла в минимум касаний, и ему не доставался мяч, ямаец проявлял недовольство», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.