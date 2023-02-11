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Пиоли: попадание «Милана» в ЛЧ на следующий сезон будет хорошим результатом

Пиоли: попадание «Милана» в ЛЧ на следующий сезон будет хорошим результатом
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу своей команды в матче с «Торино» (1:0), а также поделился желаемыми итогами для команды в текущем сезоне.

«Россонери» прервали 7-матчевую серию без побед.

«Мы абсолютно точно должны рассматривать это как возрождение. Знали, что будет трудно, что «Торино» за счёт высокого прессинга не позволит спокойно строить игру. Но мы очень усердно работали как в атаке, так и в обороне.

Гол снял и ментальный блок – мы стали играть лучше, чем в начале матча. Это был маленький и необходимый шаг. Мы работаем каждый день, чтобы добиваться результата. В последние недели у нас не получалось. И это причиняло нам боль.

Нужно идти дальше, попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон будет хорошим результатом. Но надо быть стабильнее», – приводит слова Пиоли DAZN.

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