Стала известна команда, которую мечтает тренировать Анчелотти

Тренер Джорджо Часкини, который работал вместе с нынешним наставником мадридского «Реала» Карло Анчелотти в «Милане», назвал клуб, который мечтает возглавить 63-летний специалист.



«Мечта Анчелотти – занять пост главного тренера «Ромы». Он много раз говорил об этой команде во время наших бесед. Карло вырос с любовью в сердце к «Роме». Могу представить его в Риме», – цитирует Часкини Calciomercato.



Напомним, что ранее появлялась информация о том, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии. Позже Бразильская футбольная конфедерация (CBF) опровергла подобные слухи.

Контракт итальянца с мадридцами рассчитан до июня 2024 года. «Сливочные» занимают второе место в Примере.

Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти. Видеоролик: