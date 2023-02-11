Стала известна команда, которую мечтает тренировать Анчелотти
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Тренер Джорджо Часкини, который работал вместе с нынешним наставником мадридского «Реала» Карло Анчелотти в «Милане», назвал клуб, который мечтает возглавить 63-летний специалист.
«Мечта Анчелотти – занять пост главного тренера «Ромы». Он много раз говорил об этой команде во время наших бесед. Карло вырос с любовью в сердце к «Роме». Могу представить его в Риме», – цитирует Часкини Calciomercato.
Напомним, что ранее появлялась информация о том, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии. Позже Бразильская футбольная конфедерация (CBF) опровергла подобные слухи.
Контракт итальянца с мадридцами рассчитан до июня 2024 года. «Сливочные» занимают второе место в Примере.
Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти. Видеоролик:
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