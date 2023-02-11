Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна команда, которую мечтает тренировать Анчелотти

Стала известна команда, которую мечтает тренировать Анчелотти
Комментарии

Тренер Джорджо Часкини, который работал вместе с нынешним наставником мадридского «Реала» Карло Анчелотти в «Милане», назвал клуб, который мечтает возглавить 63-летний специалист.

«Мечта Анчелотти – занять пост главного тренера «Ромы». Он много раз говорил об этой команде во время наших бесед. Карло вырос с любовью в сердце к «Роме». Могу представить его в Риме», – цитирует Часкини Calciomercato.

Напомним, что ранее появлялась информация о том, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии. Позже Бразильская футбольная конфедерация (CBF) опровергла подобные слухи.

Контракт итальянца с мадридцами рассчитан до июня 2024 года. «Сливочные» занимают второе место в Примере.

Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти. Видеоролик:

Новость по теме
CBF опровергла слухи о том, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023