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CBF опровергла слухи о том, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии

CBF опровергла слухи о том, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии
Карло Анчелотти
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Бразильская футбольная конфедерация (CBF) опровергла слухи о том, что новым главным тренером команды станет наставник «Реала» Карло Анчелотти.

«Бразильская футбольная конфедерация (CBF) сообщает, что не подтверждает информацию, согласно которой главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти возглавит национальную команду Бразилии.

Президент организации Эднальдо Родригес заявляет, что вопрос будет решаться прозрачно и имя нового главного тренера будет объявлено в установленном порядке», — гласит заявление CBF.

Напомним, ранее сообщалось, что итальянец покинет «Реал» по окончании клубного сезона и возглавит «селесао». Одним из главных аргументов в пользу кандидатуры итальянца назывались его хорошие отношения с рядом бразильских футболистов «сливочных».

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