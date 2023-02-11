Тео Эрнандес – о предстоящем матче с «Тоттенхэмом» в ЛЧ: знаем, что это сложная игра

Защитник «Милана» Тео Эрнандес после победы над «Торино» в матче 22-го тура Серии А поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэмом».



«Мы хотим победить. Знаем, что это сложная игра, но мы обязаны провести хорошую работу в течение следующих нескольких дней, чтобы выложиться во встрече «Тоттенхэма» на все 100 процентов», — цитирует футболиста Football Italia.

Первый матч плей-офф Лиги чемпионов «Милан» — «Тоттенхэм» пройдёт во вторник, 14 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Свою последнюю игру в преддверии встречи со «шпорами» в Лиге чемпионов подопечные Стефано Пиоли сумели выиграть. Во встрече 22-го тура чемпионата Италии «россонери» одержали победу над «Торино» (1:0).

Фанаты «Милана» не дают проехать автобусу команды. Видеоролик: