Эрик Абидаль: наш приезд в Москву будет поддерживающим для людей

Экс-футболист и бывший спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль высказался об участии в Кубке Легенд в Москве.
«Прежде всего жду, что хорошо проведу время. Встретиться с бывшими друзьями — это всегда удовольствие. Несмотря на то, что мы закончили карьеру, мы сохраняем дух соперничества. Также будет приятно вернуться в этот город, встретиться со знакомыми. Буду играть с улыбкой.
Сейчас у меня есть шанс поиграть в футбол, пообщаться с болельщиками, которые ждут этот турнир. Для них встретить нас — это крутая возможность и счастливый момент, особенно для детей. Турнир хорошо организован, не думаю, что будут какие-либо проблемы. В любом случае надеюсь, что для детей и для всех болельщиков приезд нас, иностранцев, будет поддерживающим и успокаивающим. Что всё вернётся к норме, когда не будет политических проблем», — сказал Абидаль в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.
Билеты уже в продаже!
Полное интервью с Эриком Абидалем читайте на «Чемпионате»:
- 11 февраля 2023
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