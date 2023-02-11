Эрик Абидаль: наш приезд в Москву будет поддерживающим для людей

Экс-футболист и бывший спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль высказался об участии в Кубке Легенд в Москве.



«Прежде всего жду, что хорошо проведу время. Встретиться с бывшими друзьями — это всегда удовольствие. Несмотря на то, что мы закончили карьеру, мы сохраняем дух соперничества. Также будет приятно вернуться в этот город, встретиться со знакомыми. Буду играть с улыбкой.



Сейчас у меня есть шанс поиграть в футбол, пообщаться с болельщиками, которые ждут этот турнир. Для них встретить нас — это крутая возможность и счастливый момент, особенно для детей. Турнир хорошо организован, не думаю, что будут какие-либо проблемы. В любом случае надеюсь, что для детей и для всех болельщиков приезд нас, иностранцев, будет поддерживающим и успокаивающим. Что всё вернётся к норме, когда не будет политических проблем», — сказал Абидаль в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.

Юбилейный, 15-й Кубок Легенд имени Константина Ерёменко состоится 10–12 февраля 2023 года в ДС «Мегаспорт» (Москва, Ходынский бульвар, 3) с участием шести команд: Легенды России, Легенды СНГ (Союз независимых государств), Легенды Европы, Легенды Африки, Легенды латинских стран и сборная Звёзд.



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Полное интервью с Эриком Абидалем читайте на «Чемпионате»: