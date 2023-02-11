Кассьерра: на каждый матч «Зенита» выхожу с желанием забить

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра подвёл итоги товарищеского матча с «Арарат-Армения» (1:1) и рассказал о своём забитом мяче в этой встрече.
«Тяжёлый матч, в первом тайме создали много моментов, но, к сожалению, не смогли забить. Во втором открыли счёт, но не удержали победу, немного тяжеловато пришлось в концовке матча, но это часть подготовки, часть сборов. Всё в порядке, идём дальше.
Мой гол — это домашняя заготовка? Да, конечно, мы много времени посвящаем на тренировках отработке стандартных положений, особенно накануне матча, и каждый игрок знает, где должен располагаться. Мы идём дальше, сейчас нужно отдохнуть и думать о матчах, которые будут впереди.
Как оценю уровень готовности команды к продолжению чемпионата и свой собственный? Я бы оценил командное состояние как очень хорошее. Хорошо тренируемся, идём от матча к матчу на сборах. Лично себя чувствую тоже хорошо, готов к возобновлению сезона.
На каждый матч я выхожу с желанием забить и сегодняшний не был исключением. Да, в первом тайме была хорошая возможность открыть счёт, но я её не реализовал. Немного разозлился на себя, но рад, что во втором тайме удалось поразить ворота», — сказал Кассьерра в видео, опубликованной пресс-службой «Зенита».
- 11 февраля 2023
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