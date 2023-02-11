Мартинес: я не мог даже пнуть мяч, боль была невыносимой. Месси сказал выздоравливать

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес рассказал, что играл на чемпионате мира 2022 года в Катаре с серьёзными болевыми ощущениями, которые не позволили ему показать свой уровень.

«Я добрался до чемпионата мира в довольно плохом состоянии. Даже не мог нормально пнуть мяч, потому что боль была невыносимой. Мне очень понравилось экстраординарное выступление Хулиана Альвареса, потому что он дал команде то, что не сумел дать я. В какой-то момент Месси подошёл ко мне и сказал, что я должен выздороветь, чтобы помогать команде в последние минуты.

Я почувствовал боль, ещё когда играл за «Интер» до чемпионата мира, но та боль была терпимой, а после последнего матча с «Аталантой» мне стало очень больно. Сказал об этом Скалони (главному тренеру сборной Аргентины. — Прим. «Чемпионата»), попросил предоставить мне отдых, чтобы суметь восстановиться к первому матчу в группе. Я сыграл против Саудовской Аравии, но не мог тренироваться регулярно», — приводит слова Мартинеса ESPN.

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