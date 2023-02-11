Вратарь «Локомотива» Худяков назвал скандального Мартинеса в числе лучших голкиперов мира

Вратарь московского «Локомотива» Даниил Худяков назвал тройку лучших голкиперов мира, выделив известного своим скандальным поведением на чемпионате мира 2022 года в Катаре стража ворот сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса. Также игрок железнодорожников включил в топ-3 сильнейших вратарей мира Марк-Андре тер Штегена из «Барселоны» и Яна Зоммера из «Баварии».

«Как сохранять психологическое состояние на должном уровне при сильной конкуренции внутри команды? Самое главное не закрываться в себе. Если трудно, как-то тяжело психологически, то не держать в себе, найти человека, которому ты доверяешь. Родители. Посидеть в спокойной обстановке, рассказать о своих переживаниях.

Кто входит в тройку лучших голкиперов мира сейчас? Если брать в учёт чемпионат мира в Катаре, то на первом месте аргентинец Мартинес. На втором — тер Штеген, потому что «Барселона» сейчас показывает хорошую игру в чемпионате. У него там очень много сухих матчей и мало пропущенных голов при этом. На третьем, наверное, Ян Зоммер», — приводит слова Худякова «Матч ТВ».