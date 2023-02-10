Титов: Дзюбе уже не нужны деньги. Он хочет доказать всем, что ещё умеет играть в футбол

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов прокомментировал переход нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив», отметив, что для 34-летнего форварда не важна финансовая составляющая трансфера.

«Я владел немного большей информацией по Артёму, чем все. Например, разговоры про него и «Торпедо», давайте честно, они на сегодня несовместимы. Понятное дело, что в 34 найти хорошую команду, учитывая запросы, сложно. Зная Артёма, а он с амбициями, ему деньги уже не нужны. Ему сейчас важно вернуться, установить рекорд. Свои задачи. Выйти, доказать всем, себе, что он ещё умеет играть в футбол. Да и откровенно, сейчас уровень нашего чемпионата низкий, поэтому он покажет всё, что умеет. Ну и хорошо, что его подписал «Локомотив», потому что пусть сейчас они не топ-клуб, но у них есть вывеска. Надеюсь, что именно с приходом Артёма у них всё начнёт идти в гору», — приводит слова Титова «РИА Новости Спорт».