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Все матчи в Европе начнутся с минуты молчания в память о жертвах землетрясений в Турции

Все матчи в Европе начнутся с минуты молчания в память о жертвах землетрясений в Турции
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УЕФА на своём официальном сайте объявил, что все матчи текущей недели в европейском футболе начнутся с минуты молчания в память о жертвах землетрясений в Турции и Сирии.

Также УЕФА и Детский фонд УЕФА сделали пожертвование в виде € 200 тыс Федерации футбола Турции и двум неправительственным организациям, занимающимся помощью пострадавшим во время землетрясения. В организации изучают вопрос возможности сбора дополнительных средств для помощи пострадавшим перед финалом Лиги чемпионов текущего сезона, который пройдёт в Стамбуле.

«УЕФА делает это пожертвование, чтобы помочь немедленному гуманитарному реагированию на эту ужасную трагедию. Также я хочу поблагодарить все наши ассоциации-члены за их быструю реакцию, отзывчивость и поддержку, оказанную тем, кто пострадал во время этих ужасных событий», — прокомментировал решение УЕФА президент организации Александер Чеферин.

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