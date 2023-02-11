Все матчи в Европе начнутся с минуты молчания в память о жертвах землетрясений в Турции

УЕФА на своём официальном сайте объявил, что все матчи текущей недели в европейском футболе начнутся с минуты молчания в память о жертвах землетрясений в Турции и Сирии.
Также УЕФА и Детский фонд УЕФА сделали пожертвование в виде € 200 тыс Федерации футбола Турции и двум неправительственным организациям, занимающимся помощью пострадавшим во время землетрясения. В организации изучают вопрос возможности сбора дополнительных средств для помощи пострадавшим перед финалом Лиги чемпионов текущего сезона, который пройдёт в Стамбуле.
«УЕФА делает это пожертвование, чтобы помочь немедленному гуманитарному реагированию на эту ужасную трагедию. Также я хочу поблагодарить все наши ассоциации-члены за их быструю реакцию, отзывчивость и поддержку, оказанную тем, кто пострадал во время этих ужасных событий», — прокомментировал решение УЕФА президент организации Александер Чеферин.
- 11 февраля 2023
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