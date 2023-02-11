Абидаль: 1:2 «Барсы» от «Рубина»? На вершине возможностей можешь прикончить лучший клуб

Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль вспомнил о домашнем поражении от казанского «Рубина» в Лиге чемпионов. «Барселона» и «Рубин» встречались в матчах группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2009/2010. В игре на «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) победу одержал российский клуб со счётом 2:1.
«Для них приехать на «Камп Ноу» это уже был огромный опыт. И особенно то, что они сделали в том матче. Для «Барселоны» такое поражение, тем более в таком турнире, было недопустимым. Но здесь я вижу другой важный момент: если ты на вершине своих возможностей, ты можешь прикончить лучший клуб в мире. Матч никогда не выигрывается заранее, поэтому даже если на бумаге ты слабее, ты всё равно должен попробовать выложиться на 100 процентов. И тогда маленькие побеждают больших», — сказал Абидаль в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.
В Казани команды сыграли вничью — 0:0.
Полное интервью с Эриком Абидалем читайте на «Чемпионате»:
- 11 февраля 2023
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