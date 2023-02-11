Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Писарский высказался о дебюте в сборной России и работе с Карпиным

Писарский высказался о дебюте в сборной России и работе с Карпиным
Комментарии

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал о своём дебюте в национальной команде России и знакомстве с её главным тренером Валерием Карпиным.

«Я даже не предполагал, что у меня будет возможность оказаться в сборной. Для меня не было важно, что матч товарищеский. Для меня было важно, что меня вызвали, что я ощутил, каково быть с лучшими игроками России, работать с тренером сборной. Это уже выше того, что я мог пожелать.

Работа с Карпиным? Если говорить об игре, то была очень сложная схема – конечно, одного сбора, чтобы вникнуть в неё, мало. В плане человеческих качеств он очень приятный человек. Ко всем позитивно относится, постоянно ищет контакт с людьми, умеет находить подход. Запомнилось и понравилось его выражение на пресс-конференции, что если бы ему три года назад сказали, что он вызовет в сборную парня без школы, который работал барменом, он бы не поверил», – приводит слова Писарского Metaratings.

Писарский дебютировал за сборную России 17 ноября 2022 года в товарищеском матче с командой Таджикистана (0:0).

Удивительный гол лучшего бомбардира РПЛ! Мяч полетел по невероятной траектории. Видео Удивительный гол лучшего бомбардира РПЛ! Мяч полетел по невероятной траектории. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023