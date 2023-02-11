Писарский высказался о дебюте в сборной России и работе с Карпиным

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал о своём дебюте в национальной команде России и знакомстве с её главным тренером Валерием Карпиным.



«Я даже не предполагал, что у меня будет возможность оказаться в сборной. Для меня не было важно, что матч товарищеский. Для меня было важно, что меня вызвали, что я ощутил, каково быть с лучшими игроками России, работать с тренером сборной. Это уже выше того, что я мог пожелать.



Работа с Карпиным? Если говорить об игре, то была очень сложная схема – конечно, одного сбора, чтобы вникнуть в неё, мало. В плане человеческих качеств он очень приятный человек. Ко всем позитивно относится, постоянно ищет контакт с людьми, умеет находить подход. Запомнилось и понравилось его выражение на пресс-конференции, что если бы ему три года назад сказали, что он вызовет в сборную парня без школы, который работал барменом, он бы не поверил», – приводит слова Писарского Metaratings.



Писарский дебютировал за сборную России 17 ноября 2022 года в товарищеском матче с командой Таджикистана (0:0).