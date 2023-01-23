Удивительный гол лучшего бомбардира РПЛ! Мяч полетел по невероятной траектории. Видео

Но первый год Писарского за новую команду не спас «Крылья» от разгрома.

«Крылья Советов» продолжают подготовку ко второй части сезона. 23 января команда Игоря Осинькина провела второй контрольный матч на сборах в Турции. Встреча с сербским клубом «Раднички» запомнилась роскошным голом Владимира Писарского (Сычевого).

Нападающий отличился на 40-й минуте — нанёс великолепный удар со штрафного. Футболиста не смутило приличное расстояние до ворот, и мяч после его удара по красивой траектории залетел в самую девятку. Красота!

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Это дебютный гол Писарского за новый клуб, пусть он и забил в неофициальном матче. Кстати, сама игра в итоге завершилась для самарского клуба очень неудачно — поражение со счётом 1:4. Писарский отыграл первый тайм, после чего его заменили.

В первой контрольной игре, которую «Крылья» провели 17 января с азербайджанским клубом «Сумгаит» (1:0), Писарский не забил. Он провёл на поле первые 45 минут, и за то время команды не отличились ни разу. Единственный гол оформил Владислав Шитов, который огорчил соперника на 86-й минуте.

Владимир Писарский Фото: pfcks.ru

Писарский провёл первую часть сезона в «Оренбурге», где был очень продуктивен. В 15 матчах чемпионата России он забил 14 мячей и сейчас делит лидерство в списке бомбардиров со спартаковцем Квинси Промесом. В конце 2022 года стало известно, что Писарский продолжит карьеру в «Крыльях Советов», которые заплатили за его трансфер € 1,35 млн (данные — Transfermarkt).

А ещё Владимир объяснил, почему изъявил желание играть под другой фамилией (в первой части сезона он выступал с фамилией Сычевой на спине): «У меня отчим Писарский, он меня воспитал. Хочу, чтобы на моей спине была фамилия Писарский. Сейчас хотел поменять документы, но не хватило времени. Думаю, в ближайшем будущем это произойдёт».

28 января «Крылья» проведут сразу два контрольных матча с клубами Первой лиги. Самарскую команду ждут встречи с хабаровским СКА и «Рубином». Казанский клуб занимает третье место в лиге, а дальневосточный — пятое. А первые официальные матчи в 2023 году «Крылья» проведут с «Динамо». Соперники встретятся друг с другом три раза за 11 дней: дважды — в Кубке России (23 февраля и 1 марта) и один раз (5 марта) — в РПЛ.