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«Крылья Советов» — «Раднички» — 1:4, чудо-гол лучшего бомбардира РПЛ Владимира Сычевого (Писарского), видео

Удивительный гол лучшего бомбардира РПЛ! Мяч полетел по невероятной траектории. Видео
Кирилл Закатченко
«Крылья Советов» — «Раднички» — 1:4
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Но первый год Писарского за новую команду не спас «Крылья» от разгрома.

«Крылья Советов» продолжают подготовку ко второй части сезона. 23 января команда Игоря Осинькина провела второй контрольный матч на сборах в Турции. Встреча с сербским клубом «Раднички» запомнилась роскошным голом Владимира Писарского (Сычевого).

Нападающий отличился на 40-й минуте — нанёс великолепный удар со штрафного. Футболиста не смутило приличное расстояние до ворот, и мяч после его удара по красивой траектории залетел в самую девятку. Красота!

ВИДЕО

Это дебютный гол Писарского за новый клуб, пусть он и забил в неофициальном матче. Кстати, сама игра в итоге завершилась для самарского клуба очень неудачно — поражение со счётом 1:4. Писарский отыграл первый тайм, после чего его заменили.

В первой контрольной игре, которую «Крылья» провели 17 января с азербайджанским клубом «Сумгаит» (1:0), Писарский не забил. Он провёл на поле первые 45 минут, и за то время команды не отличились ни разу. Единственный гол оформил Владислав Шитов, который огорчил соперника на 86-й минуте.

Владимир Писарский

Владимир Писарский

Фото: pfcks.ru

Писарский провёл первую часть сезона в «Оренбурге», где был очень продуктивен. В 15 матчах чемпионата России он забил 14 мячей и сейчас делит лидерство в списке бомбардиров со спартаковцем Квинси Промесом. В конце 2022 года стало известно, что Писарский продолжит карьеру в «Крыльях Советов», которые заплатили за его трансфер € 1,35 млн (данные — Transfermarkt).

А ещё Владимир объяснил, почему изъявил желание играть под другой фамилией (в первой части сезона он выступал с фамилией Сычевой на спине): «У меня отчим Писарский, он меня воспитал. Хочу, чтобы на моей спине была фамилия Писарский. Сейчас хотел поменять документы, но не хватило времени. Думаю, в ближайшем будущем это произойдёт».

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28 января «Крылья» проведут сразу два контрольных матча с клубами Первой лиги. Самарскую команду ждут встречи с хабаровским СКА и «Рубином». Казанский клуб занимает третье место в лиге, а дальневосточный — пятое. А первые официальные матчи в 2023 году «Крылья» проведут с «Динамо». Соперники встретятся друг с другом три раза за 11 дней: дважды — в Кубке России (23 февраля и 1 марта) и один раз (5 марта) — в РПЛ.

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