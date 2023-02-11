«Мы едины». Доннарумма — о кризисе «ПСЖ» в чемпионате и вылете из Кубка Франции

Вратарь французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о неудачной серии игр парижской команды и вылете из розыгрыша Кубка Франции от «Марселя» в 1/8 финала (1:2). Итальянский голкипер заявил, что парижане разочарованы поражением от «провансальцев», но сосредоточены на выполнении других задач.

«Обеспокоен ли я ситуацией в «ПСЖ»? Я разочарован, потому что мы действительно хотели продолжать борьбу за Кубок Франции, но у меня нет никаких опасений. Мы прекрасно знаем, на что способны. Мы все едины и сосредоточены на решении других задач», — приводит слова Доннаруммы L'Equipe.

«ПСЖ» сыграет свой следующий матч уже сегодня, 11 февраля. Парижане встретятся с «Монако» в игре французской Лиги 1. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

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