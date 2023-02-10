Доннарумма рассказал о конкуренции с Навасом в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, как воспринимал конкуренцию в парижском клубе с Кейлором Навасом, перешедшим в английский «Ноттингем Форест» в зимнее трансферное окно.
«Прошлый сезон очень помог мне вырасти профессионально. Во многом именно из-за конкуренции с Навасом. Это бесценный опыт. В прошлом сезоне я должен быть готовым каждый раз, когда выхожу на поле. Я воспринимал это как должное. Несмотря на то что это довольно сложно, это дополнительный опыт, который очень помогает, особенно когда ты молод.
Конечно, это непросто, нужно уметь с этим справляться. Кейлор и я — два хороших парня, мы ладили друг с другом, но сложности бывают, это нормально. Мы хорошо восприняли конкуренцию, он, как и я, старался помогать команде, а это единственное, что по-настоящему важно. Это касается не только меня и Кейлора, но и всей команды. Нам нужно было сделать выбор в какой-то момент. И это нормально. Мог уйти я, но ушёл он», — приводит слова Доннаруммы L'Equipe.
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»
- 10 февраля 2023
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