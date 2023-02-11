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Ульяновская «Волга» объявила об уходе Александра Сапеты

Ульяновская «Волга» объявила об уходе Александра Сапеты
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Российский полузащитник Александр Сапета и ульяновская «Волга» расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

33-летний полузащитник выступал в «Волге» с августа 2022 года. На его счету девять матчей в Первой лиге и одна игра в Фонбет Кубке России. В кубковой встрече с казанским «Рубином» (2:1) Сапета стал автором победного гола.

«Мы говорим Александру: «Спасибо!» за те доставленные незабываемые эмоции и желаем продолжения карьеры ещё не на один сезон», — написано в заявлении ульяновского клуба.

«Волга» возобновит сезон-2022/2023 матчем 1/4 финала Пути регионов Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится 25 февраля. Начало игры — в 14:30 по московскому времени.

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