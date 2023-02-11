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Представитель Дзюбы: по нашим меркам Артёма можно назвать российским Роналду

Представитель Дзюбы: по нашим меркам Артёма можно назвать российским Роналду
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Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, высказался об игровом номере футболиста и его сравнении с Криштиану Роналду в «Аль-Насре».

«Дело в том, что его любимый 22-й номер был занят Ильёй Лантратовым, Артём даже его чуть‑чуть уже подколол по этому поводу в интервью клубной пресс‑службе. Понятно, что все ассоциации с Роналду притянуты за уши. Но если вспомнить историю с «Аданой», какие‑то мистические параллели действительно происходили. Сначала один попал во второй состав, на следующий день — другой, оба оказались в запасе, оба расторгли контракт с разницей в месяц, оба прошли через трансферную сагу в СМИ. И когда Артём выбрал семёрку, я про себя подумал: да, это логичное завершение.

В какой‑то степени это смешно, сравнивать их в рамках мирового футбола никакого смысла нет. Но абсолютно уверен, что по нашим меркам Дзюбу можно назвать российским Роналду, как бы пафосно это ни звучало», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

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