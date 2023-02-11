Николас Пареха: надеюсь, скоро мы вновь увидим российские клубы в еврокубках

Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха прокомментировал отстранение российских футбольных клубов от участия в еврокубках.

«Скучаю ли по российским клубам в еврокубках? Честно — да. Это очень непривычно, но просто сейчас сложная ситуация. Я не знаю, почему так происходит. Посмотрим, что будет в будущем. Надеюсь, скоро мы вновь увидим российские клубы в еврокубках», — приводит слова Парехи «Матч ТВ»



Напомним, у аргентинца был контракт со «Спартаком» с 2010 по 2014 год. В составе московского клуба Пареха стал серебряным призёром чемпионата России в сезоне-2011/2012.

В сезоне-2013/14 «Севилья» арендовала у москвичей Пареху, после чего выкупила его контракт. Кроме того, Пареха выступал за «Андерлехт», «Эспаньол» и «Архентинорс Хуниорс». В составе «Севильи» аргентинский игрок трижды выигрывал Лигу Европы (сезоны-2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016). Последним клубом Парехи был мексиканский «Атлас», за который футболист играл с 2018 по 2019 год.