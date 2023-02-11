«Возраст ничего не значит». Адебайор — о желании Павлюченко возобновить карьеру
Поделиться
Бывший футболист «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор высказался о возможном возобновлении карьеры Романа Павлюченко. Адебайор принимает участие в Кубке Легенд.
«Грустно, что здесь нет Павлюченко и Аршавина. Всегда приятно видеться с друзьями. Я был бы рад их увидеть. Но я сыграл против Глеба — это вернуло меня в 2007 год, когда мы играли за «Арсенал».
Павлюченко хочет снова играть? Возраст ничего не значит. Если ты следишь за телом, то у тебя хорошие шансы играть до 41 года. Роналду сыграл на чемпионате мира — самом интенсивном соревновании в мире — в 37 лет. Так что, если Павлюченко решил ещё поиграть, значит, у него точно есть на это силы», — передаёт слова Адебайора корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Новость по темеЭрик Абидаль: наш приезд в Москву будет поддерживающим для людей
Комментарии
- 11 февраля 2023
-
16:05
-
16:00
-
15:55
-
15:54
-
15:36
-
15:30
-
15:29
-
15:26
-
15:23
-
15:17
-
15:16
-
15:07
-
14:56
-
14:56
-
14:50
-
14:48
-
14:39
-
14:34
-
14:31
-
14:27
-
14:21
-
14:17
-
14:14
-
14:11
-
14:08
-
14:07
-
13:59
-
13:48
-
13:47
-
13:45
-
13:35
-
13:32
-
13:32
-
13:19
-
13:16
Партнерский контент