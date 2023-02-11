«Возраст ничего не значит». Адебайор — о желании Павлюченко возобновить карьеру

Бывший футболист «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор высказался о возможном возобновлении карьеры Романа Павлюченко. Адебайор принимает участие в Кубке Легенд.



«Грустно, что здесь нет Павлюченко и Аршавина. Всегда приятно видеться с друзьями. Я был бы рад их увидеть. Но я сыграл против Глеба — это вернуло меня в 2007 год, когда мы играли за «Арсенал».



Павлюченко хочет снова играть? Возраст ничего не значит. Если ты следишь за телом, то у тебя хорошие шансы играть до 41 года. Роналду сыграл на чемпионате мира — самом интенсивном соревновании в мире — в 37 лет. Так что, если Павлюченко решил ещё поиграть, значит, у него точно есть на это силы», — передаёт слова Адебайора корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Новость по теме Эрик Абидаль: наш приезд в Москву будет поддерживающим для людей