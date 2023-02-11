Пике рассказал, почему отказался приземлиться на «Камп Ноу» на парашюте

Бывший испанский защитник Жерар Пике, ныне являющийся президентом местной футбольной Медиалиги, рассказал, как один бренд предложил ему на финале турнира приземлиться на парашюте с мячом в руках. Финал Медиалиги пройдёт 26 марта на стадионе «Камп Ноу» — домашней арене «Барселоны».

«Был конкретный бренд, который предложил мне прыгнуть с парашютом на «Камп Ноу» с мячом лиги в руках как президент Медиалиги.

Проблема в том, что они сказали мне, что есть риск из-за «паучьей камеры» и различных кабелей, за которые я могу зацепиться. Так что не хотелось бы прыгать с парашютом и застрять где-то там», — сказал Пике во время своей трансляции на Twitch.

Жерар Пике пересел за руль Renault после песни Шакиры. Видеоролик: