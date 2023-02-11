Пике рассказал, почему отказался приземлиться на «Камп Ноу» на парашюте
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Бывший испанский защитник Жерар Пике, ныне являющийся президентом местной футбольной Медиалиги, рассказал, как один бренд предложил ему на финале турнира приземлиться на парашюте с мячом в руках. Финал Медиалиги пройдёт 26 марта на стадионе «Камп Ноу» — домашней арене «Барселоны».
«Был конкретный бренд, который предложил мне прыгнуть с парашютом на «Камп Ноу» с мячом лиги в руках как президент Медиалиги.
Проблема в том, что они сказали мне, что есть риск из-за «паучьей камеры» и различных кабелей, за которые я могу зацепиться. Так что не хотелось бы прыгать с парашютом и застрять где-то там», — сказал Пике во время своей трансляции на Twitch.
Жерар Пике пересел за руль Renault после песни Шакиры. Видеоролик:
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