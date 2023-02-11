Хави сравнил Виктора Вальдеса и Марка-Андре тер Штегена

Главный тренер «Барселоны» Хави сравнил бывшего голкипера команды Виктора Вальдеса с Марком-Андре тер Штегеном.

«Лучший вратарь в истории клуба? Вальдес и тер Штеген — разные. Виктор — пионер среди вратарей в игре ногами. То, как он руководил и позиционировал команды… Это целая эпоха. У Марка-Андре ещё много лет впереди. Он молод по вратарским меркам. Я останусь при таком мнении: Виктор был первопроходцем среди вратарей по игре ногами, а Марк довёл это качество до совершенства. Это выдающийся вратарь. Он имел большой авторитет в команде», — приводит слова Хави Marca.

Видеообзор. «Барселона» — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:

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