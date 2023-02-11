ЦСКА — «Ахмат»: составы команд на товарищеский матч
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В 17:30 мск начнётся товарищеский матч, в котором сыграют московский ЦСКА и грозненский «Ахмат». Стали известны стартовые составы команд.
ЦСКА: Тороп, Набабкин, Дивеев, Роша, Гайич, Мойзес, Мендес, Кучаев, Обляков, Карраскаль, Заболотный.
«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семёнов, Шатара, Харин, Швец, Тимофеев, Бериша, Садулаев, Диванович, Агаларов.
Ранее ЦСКА сыграл вничью (1:1) в товарищеском матче с «Оренбургом», а «Ахмат» обыграл «Химки» с минимальным счётом. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 29 очков в 17 матчах. «Ахмат» находится на шестом месте с 26 очками. В первых официальных матчах после возобновления сезона ЦСКА сыграет кубковый матч с «Краснодаром», а «Ахмат» — с «Уфой».
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