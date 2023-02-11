Президент «Тоттенхэма» Леви высказался о развитии женского футбола

Президент «Тоттенхэм Хотспур» Дэниел Леви рассказал, как клуб развивает женский футбол.

«Под руководством главного тренера Скиннер женский «Тоттенхэм Хотспур» занял пятое место в женской Суперлиге и вышел в полуфинал Кубка лиги. Мы разместили тренировочный комплекс для женской команды к западу от нашего тренировочного центра, чтобы обеспечить элитную среду для игроков, и мы продолжаем инвестировать в женскую команду.



Для продвижения вперёд крайне важно, чтобы свежие мысли были уделены будущему развитию женского футбола. Нам нужно подходить к этому иначе, чем к мужскому футболу, который уже имеет устоявшуюся глобальную аудиторию, насчитывающую более 50% населения мира. Хотя мы наблюдали рост, сейчас не существует значительной поддержки на уровне, который бы привлекал коммерческий доход для устойчивого развития игры. Если клубы намерены выделить значительные ресурсы в долгосрочной перспективе, важно, чтобы организаторы создавали соревнования, которые привлекут миллионы поклонников по всему миру», — приводит слова Леви Football.London.