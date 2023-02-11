Эдмилсон назвал технику российских футболистов впечатляющей
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Бывший футболист сборной Бразилии Эдмилсон высказался об уровне российского футбола.
«Я хочу отметить, что российский футбол — это футбол с впечатляющей техникой. Сборная России не раз эту технику демонстрировала. Однако я считаю, что российским футболистам стоит прикладывать больше усилий, чтобы попасть в лиги более высокого уровня. Было бы интересно посмотреть на товарищеский матч сборных России и Бразилии? С удовольствием посмотрел бы эту игру. В 2006 году я играл против команды России в товарищеском матче. Такой матч можно было бы провести. Это был бы очень полезный опыт для обеих сборных», — приводит слова Эдмилсона ТАСС.
Эдмилсон выигрывал чемпионат мира 2002 года в составе сборной Бразилии.
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