Александр Глеб: очень рад за Месси. Теперь Лео выиграл всё — король

Бывший футболист «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Александр Глеб прокомментировал победу сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Поставил лайк Месси в социальной сети и написал. Я за него очень рад. Теперь он выиграл всё — король. Ожидаема ли была победа Месси? Когда ты едешь на чемпионат мира — ты хочешь выиграть. Сборная Аргентины – классная команда.



Конечно, они приехали за чемпионством. Были очень сильно настроены. Играли не так, как обычно, — очень дисциплинированно. Читалось, что до финала дойдут. Французы тоже очень порадовали, особенно в последние 20 минут», — передаёт слова Глеба корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Лионель Месси был признан лучшим игроком финального матча и всего мундиаля.