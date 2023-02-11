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Александр Глеб: очень рад за Месси. Теперь Лео выиграл всё — король

Александр Глеб: очень рад за Месси. Теперь Лео выиграл всё — король
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Бывший футболист «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Александр Глеб прокомментировал победу сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Поставил лайк Месси в социальной сети и написал. Я за него очень рад. Теперь он выиграл всё — король. Ожидаема ли была победа Месси? Когда ты едешь на чемпионат мира — ты хочешь выиграть. Сборная Аргентины – классная команда.

Конечно, они приехали за чемпионством. Были очень сильно настроены. Играли не так, как обычно, — очень дисциплинированно. Читалось, что до финала дойдут. Французы тоже очень порадовали, особенно в последние 20 минут», — передаёт слова Глеба корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Лионель Месси был признан лучшим игроком финального матча и всего мундиаля.

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