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Гол Александра Головина помог «Монако» обыграть «ПСЖ» в матче чемпионата Франции

Гол Александра Головина помог «Монако» обыграть «ПСЖ» в матче чемпионата Франции
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Сегодня, 11 февраля, на стадионе «Луи II» в Монако проходил матч 23-го тура чемпионата Франции. «Монако» встречался с «ПСЖ». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном, который зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1.

Все мячи в матче были забиты в первом тайме. На четвёртой минуте матча счёт открыл полузащитник «Монако» Александр Головин: российский футболист в чужой штрафной площади воспользовался рикошетом после удара Виссама Бен-Йеддера, отправив мяч в ворота Джанлуиджи Доннаруммы. Далее Бен-Йеддер сумел дважды отличиться сам. У «ПСЖ» единственный гол на счету Уоррена Заира-Эмери.

Головин провёл на поле 80 минут, уступив место Исмаилу Якобсу.

«Монако» с 47 очками располагается на второй строчке турнирной таблицы. «ПСЖ» (54) остаётся первым.

Франция - Лига 1. 23-й тур
11 февраля 2023, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 Головин – 4'   2:0 Бен-Йеддер – 18'   2:1 Заир-Эмери – 39'   3:1 Бен-Йеддер – 45+1'
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