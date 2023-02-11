Гол Александра Головина помог «Монако» обыграть «ПСЖ» в матче чемпионата Франции

Сегодня, 11 февраля, на стадионе «Луи II» в Монако проходил матч 23-го тура чемпионата Франции. «Монако» встречался с «ПСЖ». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном, который зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1.
Все мячи в матче были забиты в первом тайме. На четвёртой минуте матча счёт открыл полузащитник «Монако» Александр Головин: российский футболист в чужой штрафной площади воспользовался рикошетом после удара Виссама Бен-Йеддера, отправив мяч в ворота Джанлуиджи Доннаруммы. Далее Бен-Йеддер сумел дважды отличиться сам. У «ПСЖ» единственный гол на счету Уоррена Заира-Эмери.
Головин провёл на поле 80 минут, уступив место Исмаилу Якобсу.
«Монако» с 47 очками располагается на второй строчке турнирной таблицы. «ПСЖ» (54) остаётся первым.
- 11 февраля 2023
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