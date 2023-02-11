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«Реал» — «Аль-Хиляль»: стартовые составы команд на финальный матч КЧМ

«Реал» — «Аль-Хиляль»: стартовые составы команд на финальный матч КЧМ
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Сегодня, 11 февраля, состоится финальный матч клубного чемпионата мира, в котором мадридский «Реал» сыграет с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. Встреча пройдёт на арене «Принц Мула Абдулла» в Рабате (Марокко). Стартовый свисток главного арбитра Энтони Тейлора прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга, Модрич, Тчуамени, Кроос, Вальверде, Бензема, Винисиус.

«Аль-Хиляль»: Аль-Маюф, Х. Аль-Давсари, Аль-Булайхи, Су, Абдулхамид, Куэльяр, Канно, С. Аль-Давсари, Вьетто, Каррильо, Марега.

В полуфинале подопечные Карло Анчелотти разгромили египетский «Аль-Ахли» со счётом 4:1. «Аль-Хиляль» стартовал на турнире со стадии четвертьфинала. Сначала саудовцы обыграли марокканский «Видад» в серии послематчевых пенальти (5:3, 1:1 после овертаймов), а в полуфинале взяли верх над «Фламенго» (3:2).

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