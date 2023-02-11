«Ньюкасл» сыграл вничью с «Борнмутом» в гостевом матче АПЛ

Сегодня, 11 февраля, состоялся матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Виталити — Дин Корт». Стартовый свисток главного арбитра Стюарта Атвелла прозвучал в 20:30 мск.
«Борнмут», который в последних пяти матчах четырежды проиграл своим оппонентам, в этой встрече решил изменить тенденцию. Отдав мяч «Ньюкаслу», «вишенки» сосредоточились на проведении контратак. Одна из них завершилась голом — на 30-й минуте Маркос Сенеси открыл счёт во встрече после передачи Данго Уаттары. В концовке первой половины, на 45+2-й минуте, «сороки» смогли сравнять счёт благодаря усилиям Мигеля Альмирона.
Во втором тайме «Ньюкасл» полностью владел преимуществом на поле, но изменить счёт на табло подопечные Эдди Хау не смогли. Встреча завершилась вничью — 1:1.
- 11 февраля 2023
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