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Николай Комличенко: у «Ростова» печальная ситуация: три игры — ноль голов. Тревожно

Николай Комличенко: у «Ростова» печальная ситуация: три игры — ноль голов. Тревожно
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о состоянии команды после поражения от «Краснодара» (0:4) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Не только для болельщиков, но и для нас тревожно. Что-то не получается, будем думать — что-то по-любому надо делать. Печальная ситуация: три игры — ноль голов. Моменты были, но претензии в первую очередь ко мне — ведь я нападающий.

Да, здесь результат второстепенен, но так нельзя проигрывать в «товарняках». К тому же сегодня была контрольная игра перед официальными матчами. Не пугает, что до сих пор не свистят, когда фолят на мне? Я уже привык. Ну что мне сделать сейчас?

Сказал ли что-то Карпин? На разборе будем разбирать. Работы много, как и много работы над ошибками. Точно есть над чем подумать. И задуматься всем. Результат не устраивает, хоть и второстепенен», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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