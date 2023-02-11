Хорен Байрамян: я бы хотел, чтобы Мамаев ещё сыграл в РПЛ. Жалко, что он закончил карьеру

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал решение бывшего игрока ЦСКА и «Краснодара» Павла Мамаева завершить карьеру футболиста.
«Мы с Пашей периодически на связи. Я понимал, что такое возможно. Всё равно мне жалко, что он закончил. Мы все знаем, что он очень мастеровитый футболист. Техника и талант у него есть. Я бы хотел, чтобы он ещё сыграл в Премьер-Лиге.
Если он решил, значит, это осознанное решение. Человек в таком возрасте делает всё осознанно. Ему и его семье так комфортнее. У меня останется приятное впечатление о Паше», — передаёт слова Байрамяна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Последним клубом Мамаева были подмосковные «Химки», с которыми у него завершился контракт летом 2022 года. С тех пор полузащитник оставался без клуба.
- 11 февраля 2023
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