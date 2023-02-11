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Валерий Карпин отреагировал на завершение карьеры Павла Мамаева

Валерий Карпин отреагировал на завершение карьеры Павла Мамаева
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал завершение карьеры бывшего полузащитника ЦСКА и «Краснодара» Павла Мамаева.

«Мамаев объявил о завершении карьеры? Очень жаль. Мог ли ещё поиграть? Думаю, да. Мы разговаривали, но конкретно не на эту тему. Как я могу ему что-то советовать? Если решил закончить, то закончил», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

34-летний Мамаев покинул подмосковные «Химки» на правах свободного агента в июле 2022 года, после чего остался без клуба. Полузащитник защищал цвета «Торпедо» и «Ростова». За сборную России Мамаев провёл 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года. В составе национальной команды футболист не отметился результативными действиями.

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