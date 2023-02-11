Валерий Карпин отреагировал на завершение карьеры Павла Мамаева
Поделиться
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал завершение карьеры бывшего полузащитника ЦСКА и «Краснодара» Павла Мамаева.
«Мамаев объявил о завершении карьеры? Очень жаль. Мог ли ещё поиграть? Думаю, да. Мы разговаривали, но конкретно не на эту тему. Как я могу ему что-то советовать? Если решил закончить, то закончил», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
34-летний Мамаев покинул подмосковные «Химки» на правах свободного агента в июле 2022 года, после чего остался без клуба. Полузащитник защищал цвета «Торпедо» и «Ростова». За сборную России Мамаев провёл 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года. В составе национальной команды футболист не отметился результативными действиями.
Комментарии
- 11 февраля 2023
-
23:33
-
23:31
-
23:30
-
23:27
-
23:18
-
23:15
-
23:15
-
23:15
-
23:01
-
23:00
-
23:00
-
22:49
-
22:41
-
22:39
-
22:38
-
22:32
-
22:32
-
22:32
-
22:30
-
22:27
-
22:23
-
22:22
-
22:20
-
22:18
-
22:17
-
22:02
-
22:00
-
21:52
-
21:35
-
21:33
-
21:29
-
21:28
-
21:23
-
21:22
-
21:22
Партнерский контент