Валерий Карпин отреагировал на завершение карьеры Павла Мамаева

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал завершение карьеры бывшего полузащитника ЦСКА и «Краснодара» Павла Мамаева.

«Мамаев объявил о завершении карьеры? Очень жаль. Мог ли ещё поиграть? Думаю, да. Мы разговаривали, но конкретно не на эту тему. Как я могу ему что-то советовать? Если решил закончить, то закончил», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

34-летний Мамаев покинул подмосковные «Химки» на правах свободного агента в июле 2022 года, после чего остался без клуба. Полузащитник защищал цвета «Торпедо» и «Ростова». За сборную России Мамаев провёл 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года. В составе национальной команды футболист не отметился результативными действиями.