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Полузащитник «Краснодара» Баньяц назвал самого сложного соперника в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Баньяц назвал самого сложного соперника в РПЛ
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Футболист «Краснодара» Михайло Баньяц рассказал, какую команду считает самой сложной в Российской Премьер-Лиге, а также ответил на вопрос, можно ли конкурировать с «Зенитом».

«Самый сложный соперник в РПЛ? Думаю, что «Спартак». С ним было непросто. Слышал, что это самая популярная команда России, у неё много болельщиков. Но и у нас в Краснодаре нередко собирается полный стадион.

Можно ли конкурировать с «Зенитом»? Да, конечно. Когда мы играли против них, мы были не хуже. Они такие же футболисты, как и мы. Конечно, футболисты у них топ-класса, но всё возможно», — приводит слова Баньяца «РБ Спорт».

«Краснодар» занимает восьмое место турнирной таблицы чемпионата, имея в активе 25 очков. В следующем туре соревнований, который состоится 5 марта, команда сыграет с московским «Торпедо».

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