«Мы словно думали, что будет лёгкий матч». Тренер «Тоттенхэма» — о проигрыше 1:4 «Лестеру»

Помощник главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини прокомментировал разгромное поражение команды от «Лестера» со счётом 1:4 в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

«Наш подход к игре был не так уж плох. Мы забили, и в этот момент у нас было явное преимущество. Но затем что-то изменилось: после забитого гола мы проиграли 10 или 12 подборов. Мы разочарованы. Мы должны извиниться, потому что наше выступление было недостаточно хорошим. В прошлый раз мы одержали блестящую победу. Мы должны быть последовательны в нашей работе.



Сегодня мы проиграли слишком много подкатов, слишком много единоборств. Это исходит от силы внутри вас. Мы должны извиниться, что не настроились должным образом на игру.



Это случилось и в прошлом сезоне: после того как мы обыграли «Манчестер Сити», мы проиграли «Бёрнли». Это не меняется. Мы хотим измениться. Мы должны поработать над этим аспектом. Мы должны проявить своё желание, в первую очередь. Сегодня только в начале игры мы показали его. Может быть, мы думали, что это лёгкий матч», — приводит слова Стеллини BBC.

Новость по теме «Тоттенхэм» разгромно проиграл «Лестеру», пропустив четыре мяча

Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»