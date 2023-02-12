«Могли забить ещё пару голов». Тренер «Лестера» — о победе 4:1 над «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился впечатлениями от победы над «Тоттенхэмом» со счётом 4:1 в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы играли против очень хорошей и опасной команды. Их линия атаки — игроки мирового класса. Мы знали, что должны быть тактически хороши. Это дало нам базу, чтобы играть в наш футбол. Некоторые моменты нашей игры были выдающимися. Мы снова стали по-настоящему опасными. Мы могли бы забить ещё пару голов. Мы играли с настоящей храбростью — что и должны делать, если хотим давить на такую команду, как «Тоттенхэм».

В Премьер-лиге вы всегда находитесь под давлением, когда проигрываете в матчах. Но игроки взяли себя в руки и сохраняли спокойствие, благодаря чему мы и победили», — приводит слова Роджерса BBC.

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