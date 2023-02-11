«Арсенал» дома не смог обыграть «Брентфорд». Троссард забил дебютный гол за «канониров»

Сегодня, 11 февраля, состоялся матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» принимал «Брентфорд». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Стартовый свисток главного арбитра Питера Бэнкса прозвучал в 18:00 мск.
«Канониры» имели подавляющее преимущество по владению и моментам, однако открыть счёт в первом тайме им не удалось. Во второй половине игроки Микеля Артеты усилили натиск, и в итоге это привело к голу — на 66-й минуте Леандро Троссард забил дебютный мяч за команду.
Но «Арсенал» лидировал недолго, и уже через восемь минут счёт на табло стал равным — гол забил нападающий «шмелей» Айван Тони, ассистировал ему Кристиан Нёргор. Игроки Артеты не смогли вырвать три очка в этой встрече, довольствовавшись только ничьей — 1:1.
- 11 февраля 2023
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