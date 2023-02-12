Тен Хаг: Санчо был вдали от команды, и думаю, что это было правильное решение

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о восстановлении нападающего команды Джейдона Санчо.

«Джейдон был вдали от команды, и я думаю, что это было правильное решение. Он много работал над собой и теперь вернулся. Теперь он должен вернуться в основную команду. Это должно происходить шаг за шагом, теперь Санчо выходит со скамейки запасных, поэтому я надеюсь, что он сможет сделать следующие шаги», — приводит слова специалиста Manchester Evening News со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, в середине декабря 2022 года главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение отстранить Санчо от тренировок с первой командой. Через месяц наставник вернул 22-летнего англичанина в строй.