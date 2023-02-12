Егор Носков: слежу за ЦСКА с матча 2012 года с «Реалом»
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Левый защитник московского ЦСКА Егор Носков рассказал об отношении к команде.
«Очень интересно и любопытно общаться с игроками с таким опытом. С людьми, которые играли в Лиге чемпионов и на чемпионатах мира, подчерпывать что-то для себя, какую-то интересную информацию, они делятся советами.
Всю свою сознательную жизнь наблюдал за командой, с 2012 года, когда ЦСКА сыграл вничью с «Реалом» в «Лужниках», и сейчас оказался здесь. Приложу все усилия, чтобы здесь закрепиться и приносить пользу", — приводит слова Носкова телеграм-канал ЦСКА.
Вчера, 11 февраля, Носков принял участие в товарищеском матче с «Ахматом», который завершился вничью (1:1). В Российской Премьер-Лиге ЦСКА находится на пятом месте.
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