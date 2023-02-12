Фанаты «Валенсии» устроили акцию протеста против владельца клуба перед игрой с «Атлетиком»

Фанаты «Валенсии» продолжают выступать против владельца клуба, сингапурского миллиардера Питера Лима, владющего компанией Meriton Holdings. Вчера они провели многотысячную акцию протеста у стадиона «Месталья» во время домашней игры с «Атлетиком» из Бильбао.
Под лозунгом «Сражайся или умри» болельщики протестовали прямо у входа на территорию домашнего стадиона. Придя за час до начала матча и не заходя на стадион до 19-й минуты (1919 год — год основания «Валенсии»), тысячи валенсийцев выразили свое недовольство руководству клуба и компании Meriton Holdings, владеющей большинством акций.
Как сообщается, во вчерашней акции приняли участие около 15 тысяч болельщиков «Валенсии».
В матче 21-го тура чемпионата Испании «Валенсия» уступила «Атлетику» со счётом 1:2. По итогам матча команда опустилась в зону вылета и находится на 18-ой строчке турнирной таблицы Ла Лиги.
- 12 февраля 2023
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