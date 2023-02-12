«Саутгемптон» уволил Натана Джонса, сменив главного тренера второй раз по ходу сезона

Натан Джонс был уволен с поста главного тренера «Саутгемптона». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Натан Джонс возглавил «Саутгемптон» только в ноябре 2022 года, сменив на тренерском мостике уволенного Ральфа Хазенхюттля и подписав контракт до 2026 года. Однако под руководством 49-летнего валлийского специалиста команда проиграла восемь из девяти последних матчей в АПЛ, оказавшись на самом дне турнирной таблицы.

Вместе с Джонсом команду покинули его помощники: тренеры Крис Коэн и Алан Шихан. Исполняющим обязанности главного тренера «Саутгемптона» назначен Рубен Селлес, который будет готовить «святых» к предстоящей игре с «Челси».



«Саутгемптон» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав всего 15 очков по итогам 22 матчей. Матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Саутгемптон» состоится 18 февраля, начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.