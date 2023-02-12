Защитник «ПСЖ» Кимпембе: «Бавария»? Нам не о чём беспокоиться

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе высказался о тяжёлом отрезке сезона у команды в преддверии матча с мюнхенской «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Бавария»? Нет, нам не о чем беспокоиться. У нас было еще шесть важных месяцев, где мы только побеждали. Подобное тоже нельзя сбрасывать в мусорку. Хотя, правда,, что сейчас у клуба трудное время. Мы все знаем об этом. Мы должны прекратить болтать, мы должны действовать.
Объяснения этому сложному периоду? У меня их нет. Главное оставаться единым целым, единым, несмотря на все, что говорят, несмотря на все, что происходит. Это сообщение всем футболистам «ПСЖ». Как я уже сказал, важны не слова, а действия. Мы можем говорить что угодно, но работать должны мы, игроки. Нам есть, чем заняться», — приводит слова Кимпембе Le Parisien.
Кимпембе попросил фанатов «ПСЖ» поддержать команду. Видеоролик:
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