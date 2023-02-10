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«Спартак» уверенно обыграл «Сочи» в рамках Зимнего кубка РПЛ

«Спартак» уверенно обыграл «Сочи» в рамках Зимнего кубка РПЛ
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Сегодня, 10 февраля, в матче 3-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ встречались московский «Спартак» и «Сочи». Команды играли в Абу-Даби (ОАЭ), где проходят подготовку к возобновлению сезона после зимней паузы. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу московского клуба.

На 28-й минуте счёт открыл Михаил Игнатов. Кейта Бальде перехватил мяч в центральном круге после ошибки Артёма Мещанинова и мягкой передачей запустил Игнатова вперёд. Тот убежал от Ваньи Дркушича, вырвался один на один с Денисом Адамовым и, не сближаясь с голкипером, пробил низом мимо него под левую штангу.

На 40-й минуте Михаил Игнатов получил мяч после длинного заброса, вошёл в штрафную соперника и отдал пас Кейта Бальде на пустые ворота, который легко поразил цель и зажёг на табло счёт 2:0.

Красно-белые одержали две победы в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ, обыграв в серии пенальти «Ростов» со счётом 2:1, а также «Краснодар» (4:0). Сочинцы забили три безответных мяча «Ростову» и с минимальным счётом уступили «быкам».

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Winline Зимний Кубок РПЛ. 3-й тур
10 февраля 2023, пятница. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Игнатов – 28'   2:0 Кейта – 40'
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