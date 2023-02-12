Арбитр VAR забыл провести офсайдную линию в матче «Арсенал» — «Брентфорд»
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Видеоассистент судьи на матче «Арсенала» забыл провести офсайдную линию при проверке гола «Брентфорда». Об этом заявил эксперт по судейству Крис Фой.
«Тоуни заносит мяч в ворота, а арбитр на ВАР Ли Мэйсон, очевидно, проводит проверку. ВАР проверял, был ли офсайд и заблокировал ли Итан Пиннок Габриэла. Он посмотрел на возможный фол и решил, что его не было, поэтому судья Бэнкс не совершил явной и очевидной ошибки.
Однако Нергор, с паса которого забил Тоуни, находится в положении «вне игры». ВАР не до конца разобрался с линиями. Линии просто не было. И это считается человеческой ошибкой. Если бы линии были, гол бы отменили из-за офсайда», — приводит слова эксперта Daily Mail.
Матч «Арсенал» — «Брентфорд» закончился вничью (1:1).
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