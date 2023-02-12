Гюсто — о переходе в «Челси»: это было хорошее предложение от интересного проекта

Защитник «Лиона» Мало Гюсто, права на которого принадлежат «Челси», рассказал о причинах перехода в английский клуб.

«Переход в «Челси» был оформлен в последнюю минуту, хотя я вёл с ними переговоры некоторое время. Это было хорошее предложение, за которым стоял хороший проект. Именно это повлияло на мой выбор. Всегда есть небольшие опасения. «Челси» — очень большой клуб, я меняю страну. Но когда я подписываю контракт, я знаю, чего ожидать, и я подписываю его, чтобы играть и показать себя.



«Лион»? Мы не там, где должны быть! Нам еще предстоит вернуть сердца некоторых болельщиков, и мне было важно остаться, чтобы вернуть этому клубу всё, что он мне дал», — приводит слова Гюсто Telefoot.

19-летний Гюсто проведёт в «Лионе» остаток сезона на правах аренды. К «Челси» защитник присоединится в летнее трансферное окно.

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