Агент Головина — о продлении контракта с «Монако»: скоро всё узнаете

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев ответил на вопрос о будущем своего клиента. Ранее в СМИ появлялась информация, что россиянин близок к соглашению с руководством клуба по продлению контракта.
«Пока не могу комментировать такие вещи. Скоро всё узнаете.«Монако» — большой клуб, вы только посмотрите, какого масштаба футболисты там играют, ведущие игроки своих сборных, в клубе постоянная и серьёзная конкуренция, в том числе и у Саши.
Головин никогда не давал себе послаблений, он всё адекватно воспринимает, старается работать на максимум и прогрессировать каждый день. Возьмём период, когда Саша начал выступать за основной состав ЦСКА. Посмотрите на этот состав: Вернблум, Натхо, Широков, Тошич. При всём уважении сейчас там таких мастеров нет, и конкуренция была очень серьёзной», – приводит слова Клюева Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне Александр Головин принял участие в 20 матчах чемпионата Франции в составе «Монако», отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.
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