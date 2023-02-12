Агент Головина — о продлении контракта с «Монако»: скоро всё узнаете

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев ответил на вопрос о будущем своего клиента. Ранее в СМИ появлялась информация, что россиянин близок к соглашению с руководством клуба по продлению контракта.

«Пока не могу комментировать такие вещи. Скоро всё узнаете.«Монако» — большой клуб, вы только посмотрите, какого масштаба футболисты там играют, ведущие игроки своих сборных, в клубе постоянная и серьёзная конкуренция, в том числе и у Саши.

Головин никогда не давал себе послаблений, он всё адекватно воспринимает, старается работать на максимум и прогрессировать каждый день. Возьмём период, когда Саша начал выступать за основной состав ЦСКА. Посмотрите на этот состав: Вернблум, Натхо, Широков, Тошич. При всём уважении сейчас там таких мастеров нет, и конкуренция была очень серьёзной», – приводит слова Клюева Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Александр Головин принял участие в 20 матчах чемпионата Франции в составе «Монако», отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.