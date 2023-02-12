«Реал» рассмотрит подписание Фирмино свободным агентом на замену Бензема
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Мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино, чей контракт с английским клубом истекает в конце сезона. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.
По сведениям источника, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хотел бы продолжить работу с 31-летним бразильцем, но стороны ещё не согласовали условия нового контракта. «Реал» же рассматривает Фирмино в качестве замены для Бензема, чей контракт с командой истекает летом 2024 года.
Роберто Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. В нынешнем сезоне бразильский нападающий в 21 матче во всех турнирах забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.
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