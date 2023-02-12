Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» рассмотрит подписание Фирмино свободным агентом на замену Бензема

«Реал» рассмотрит подписание Фирмино свободным агентом на замену Бензема
Комментарии

Мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино, чей контракт с английским клубом истекает в конце сезона. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По сведениям источника, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хотел бы продолжить работу с 31-летним бразильцем, но стороны ещё не согласовали условия нового контракта. «Реал» же рассматривает Фирмино в качестве замены для Бензема, чей контракт с командой истекает летом 2024 года.

Роберто Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. В нынешнем сезоне бразильский нападающий в 21 матче во всех турнирах забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

«Милан», «Реал», «Ливерпуль»: кто хуже? ХиТ#133. Видеоролик:

Новость по теме
Николо Скира: Фирмино близок к продлению контракта с «Ливерпулем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023