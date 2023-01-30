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Фирмино близок к продлению контракта с «Ливерпулем»

Фирмино близок к продлению контракта с «Ливерпулем»
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Бразильский нападающий Роберто Фирмино близок к продлению контракта с «Ливерпулем».

Как сообщает журналист Николо Скира, переговоры о новом соглашении находятся на финальной стадии. Фирмино продлит контракт до 2025 года с возможностью продления ещё на один год. Текущее соглашение нападающего с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года.

Сообщалось, что «Интер» хотел бесплатно подписать Фирмино летом на замену бельгийскому форварду Ромелу Лукаку.

В нынешнем сезоне на счету Фирмино 7 голов и 3 голевых передачи в 13 матчах АПЛ.

«Ливерпуль» располагается на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, в активе команды Юргена Клоппа 29 очков. «Красные» одержали одну победу в 6 матчах в 2023 году.

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