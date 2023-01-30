Бразильский нападающий Роберто Фирмино близок к продлению контракта с «Ливерпулем».
Как сообщает журналист Николо Скира, переговоры о новом соглашении находятся на финальной стадии. Фирмино продлит контракт до 2025 года с возможностью продления ещё на один год. Текущее соглашение нападающего с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года.
Сообщалось, что «Интер» хотел бесплатно подписать Фирмино летом на замену бельгийскому форварду Ромелу Лукаку.
В нынешнем сезоне на счету Фирмино 7 голов и 3 голевых передачи в 13 матчах АПЛ.
«Ливерпуль» располагается на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, в активе команды Юргена Клоппа 29 очков. «Красные» одержали одну победу в 6 матчах в 2023 году.
Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса:
- 30 января 2023
-
03:25
-
03:22
-
03:12
-
03:04
-
03:02
-
02:59
-
02:54
-
02:42
-
02:35
-
02:30
-
02:30
-
02:01
-
01:51
-
01:42
-
00:55
-
00:46
-
00:44
-
00:41
-
00:34
-
00:28
-
00:08
-
00:05
- 29 января 2023
-
23:53
-
23:46
-
23:44
-
23:30
-
23:20
-
23:17
-
23:06
-
23:05
-
22:49
-
22:48
-
22:34
-
22:30
-
22:25