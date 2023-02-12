Пиняев забил дебютный гол за «Локомотив» в контрольном матче с «Уралом»

В эти минуты проходит контрольный матч, в котором встречаются московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды играют на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). На момент написания новости «Локомотив» выигрывает со счётом 2:1.



На 74-й минуте полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев вывел красно-зелёных вперёд — 2:1. Это его первый гол в составе железнодорожников. Пиняев завершил быструю атаку «Локомотива» точным ударом в дальний угол ворот. Счёт в матче открыл нападающий «Урала» Эрик Бикфалви на 19-й минуте. Ответный мяч забил защитник железнодорожников Максим Ненахов на 65-й минуте.



Ранее «Локомотив» обыграл армянский «Урарту» со счётом 1:0, а «Урал» сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).