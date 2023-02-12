Малиновский отреагировал на ошибку американских комментаторов, назвавших его русским

Украинский полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский отреагировал на ошибку американских комментаторов канала beIN Sports, которые во время матча его команды с «Клермоном» назвали его русским.



Напомним, на 36-й минуте в ворота «Клермона» был назначен штрафной удар, украинец подошёл к мячу. Журналист, комментируя этот эпизод, сказал: «Бить будет русский». После того как Малиновский пробил выше ворот, комментатор добавил, что «мяч почти долетел до Москвы».



«Кто комментировал этот матч? Что происходит?» — оставил футболист комментарий под видео с этим моментом.



Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «Марселя», оба мяча забил Алексис Санчес.

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